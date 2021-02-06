Задержанных участников протестных акций в РФ заставили толкать заглохший автозак

Арестованным участникам протестных акций пришлось толкать автозак, заглохший около Симоновского суда в Москве. Об этом сообщила «Новая газета» в своем телеграм-канале.

Автобус должен был отвезти арестованных в спецприемник в Егорьевске (более 100 километров от Москвы), но что-то пошло не так. Тогда полицейские попросили о помощи.

При этом, в свою очередь, спецприемник в Егорьевске оказался переполнен — из 25 человек, находившихся в автозаке, под арест поместили лишь пятерых. Остальные ждали распределения.

https://twitter.com/ZolotorevskiyB/status/1357415459482705925?s=20

Источник: meduza.io

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