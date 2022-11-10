Задля переговорів з Україною росія намагається тиснути на міжнародне співтовариство

Про це представник ГУР МО України Вадим Скібіцький заявив виданню “La Repubblica”, коментуючи звинувачення країни-терориста у планах України застосувати “брудну бомбу”.

“Це підготовлена на високому рівні інформаційна кампанія, яка дуже тривожна. Це нагадує мені позицію росії щодо застосування хімічної зброї в Сирії та Лівії, і ми знаємо, як це було. Для цього ми запрошуємо представників МАГАТЕ перевірити всі наші об’єкти, включно з Чорнобилем, де в радянські часи виробляли плутоній для військових потреб. Мета кампанії – тиснути на міжнародне співтовариство, щоб змусити нас вести переговори. Це їхній старий спосіб підходу: коли вони вже не знають, що робити, вони піднімають питання ядерної та хімічної зброї”, – підсумував представник воєнної розвідки України.

Джерело: gur.gov.ua

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