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Задолженность населения Украины за жилкомуслуги в январе-2021 возросла на 8,6%

Задолженность населения Украины за жилкомуслуги в январе-2021 возросла на 8,6%

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в январе 2021 года увеличилась на 8,6% к декабрю-2020 и составила 73,3 млрд грн (без учета электроэнергии).

Согласно данным Государственной службы статистики (Госстат), в целом в январе-2021 украинцы уплатили за жилкомуслуги 23,9 млрд грн, что составило 77,7% начисленной за тот месяц суммы.

Задолженность за поставленную электроэнергии в январе составила 7,7 млрд грн.

Наиболее высокий уровень оплаты жилкомуслуг зафиксирован в Киевской (87,4% суммы начислений, за счет погашения долгов предыдущих периодов), Черкасской (87,2%) и Ивано-Франковской (87%) областях.

Наиболее низкий уровень оплаты – в Луганской, Кировоградской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях (63-74% суммы начислений).

В Киеве показатель составил 76,8%.

По данным Госстата, в январе с населением заключено 3,2 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуг на общую сумму 26,2 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 17,3 млн грн.

Данные приведены без учета аннексированного Крыма и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Источник: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: ЖКХ, Украина

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