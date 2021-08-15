Задоволено перший позов про цивільну конфіскацію – з народного депутата буде стягнуто необґрунтовані активи у сумі понад 1,2 млн гривень

13 серпня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про визнання необґрунтованими активів у сумі понад 1,2 млн гривень, що належать народному депутату України, та стягнення їх в дохід держави.

Нагадаємо, що завдяки співпраці САП, Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у травні цього року було заявлено перший в Україні позов про «цивільну конфіскацію».

Основою позову стала інформація, виявлена НАЗК під час проведення моніторингу способу життя народного депутата. Відповідні матеріали були передані до САП.

За даними поданої ним декларації ці кошти народний депутат отримав від передання в оренду об’єкту нерухомості (жомової ями) попри те, що отримав кошти необгрунтовано, адже не був власником цього об’єкта.

Довідково: Інститут цивільної конфіскації був введений Законом України № 263–IX від 28 листопада 2019 року. Завдяки впровадженню цього інституту суд може визнати активи особи необґрунтованими та стягнути їх у дохід держави.

Источник: nazk.gov.ua

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