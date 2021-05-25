Задымление в центре Харькова: на месте работают пожарные

Сегодня, 25 мая, около 16:30 спасателям поступило сообщение о задымлении по улице Пушкинской, 42.

По информации начальника пресс-службы ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгения Василенко, на место прибыли три отделения спасателей.

На данный момент они работают на месте и выясняют причину задымления.

Предварительно – идет дым от трансформаторной подстанции, которая находится в подвале дома.

Агентство Телевидения Новости