Происшествия
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25.05.2021 17:11
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Задымление в центре Харькова: на месте работают пожарные

Задымление в центре Харькова: на месте работают пожарные

Сегодня, 25 мая, около 16:30 спасателям поступило сообщение о задымлении по улице Пушкинской, 42.

По информации начальника пресс-службы ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгения Василенко, на место прибыли три отделения спасателей.

На данный момент они работают на месте и выясняют причину задымления.

Предварительно – идет дым от трансформаторной подстанции, которая находится в подвале дома.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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