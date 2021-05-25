25.05.2021 17:11
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Задымление в центре Харькова: на месте работают пожарные
Сегодня, 25 мая, около 16:30 спасателям поступило сообщение о задымлении по улице Пушкинской, 42.
По информации начальника пресс-службы ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгения Василенко, на место прибыли три отделения спасателей.
На данный момент они работают на месте и выясняют причину задымления.
Предварительно – идет дым от трансформаторной подстанции, которая находится в подвале дома.
Темы: пожар
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