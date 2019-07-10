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Загадки «Лошарика»: на западе приоткрывают тайны России

Загадки «Лошарика»: на западе приоткрывают тайны России

Пожар на борту российской атомной глубоководной подлодки, унесший жизни 14 элитных военнослужащих, слегка приоткрыл завесу тайны над деятельностью секретной подводной разведки, с ее растущим в последнее время вниманием к богатому ресурсами полярному региону.

Об этом пишет «Голос Америки».

«Инцидент вообще окружен крайней секретностью, и информация выдается неохотно. Внимание мировых СМИ сосредоточено на вопросе о том, вызвал ли инцидент утечку радиации, что российские власти решительно отрицают. Некоторые аналитики связывают скрытность Кремля с чувством оскорбленной гордости или необходимостью скрыть радиационную угрозу. Однако высокий уровень секретности всегда был свойственен и «Лошарику», и другим подлодкам в небольшом флоте Главного управления глубоководных исследований Минобороны (ГУГИ), которое подчиняется непосредственно Генеральном штабу Вооруженных сил», — пишет издание.

Как отмечает военный аналитик из Центра Вильсона Майкл Кофман, «сложно поверить, чтобы типичный экипаж, 20-25 человек, состоял из 7 капитанов первого ранка, среди которых двое признаны героями Российской Федерации, если только они не проводили какую-то важную исследовательскую миссию или, возможно, испытание».

По словам представителей Пентагона, Кремль в последнее время проявляет повышенный интерес к укреплению экономического и военного влияния в Арктике. Они полагают, что Кремль не только беспокоится за Арктику в плане безопасности, но и считает этот регион потенциальным источником больших природных богатств, на которые он нацелен предъявить претензии, в то время как таяние полярных льдов открывает новые возможности как для добычи полезных ископаемых, так и для прокладывания новых судоходных маршрутов.

Норвежские власти жалуются на повышенную военную активность вблизи своих границ, называя ее агрессивной. В марте министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что российские силы активно создавали помехи для GPS-сигналов во время учений Trident Juncture – крупнейших учений НАТО со времен окончания холодной войны, которые проводились вокруг Северной Европы и Арктики в конце 2018 года

Пентагон запросил финансирование для создания нового стратегического порта в Арктике с целью противодействия нарастающей военной активности России в регионе. В этом году Россия открыла новую военную базу «Северный клевер» на острове Котельный, между морем Лаптевых и Восточно-Сибирским морем. База построена таким образом, чтобы персонал мог перемещаться по всему масштабному объекту, не выходя на улицу, где температура может достигать минус 50 градусов Цельсия.

Источник: sprotyv.info

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Темы: впк, россия

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