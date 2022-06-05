Загадочные смерти в россии продолжаются

Один из фигурантов дела об убийстве бывшего сотрудника КГБ и ФСБ Александра Литвиненко Дмитрий Ковтун умер в возрасте 57 лет. Сообщается, что Ковтун умер в одной из московских больниц из-за последствий коронавирусной инфекции.

Тремя днями ранее тоже от «короновирусной инфекции» умер один из помощников Пескова (ему было 47 лет), который до этого подал в отставку из-за несогласия с кремлёвским курсом и собирался эмигрировать в Британию.

Совпадение? Не думаю. Уверен, что если бы не перманентная угроза смерти от рук спецподразделения ГРУ МО, уже каждый второй кремлёвец убежал бы на Запад. Но все они хорошо понимают, что опричники безумного старца достанут их и там. Если не их, то их жён, детей или родителей.

Книга «Аквариум» - она написана практически без преувеличений.

Источник: https://t.me/Sharpreview/14524

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