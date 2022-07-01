Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.07
особового складу / personnel - близько/ about 35750 (+150) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ‒ 1577 (+4) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 3736 (+10) од,
артилерійських систем / artillery systems – 796 (+6) од,
РСЗВ / MLRS - 246 (+0) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 105 (+1) од,
літаків / aircraft – 217 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 186 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 645 (+4),
крилаті ракети / cruise missiles - 143 (+0),
кораблі /катери / warships / boats - 15 (+1) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2610 (+8) од,
спеціальна техніка / special equipment - 61 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bahmut direction.
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!
Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!
#stoprussia
Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine