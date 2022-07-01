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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.07

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.07

особового складу / personnel - близько/ about 35750 (+150) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 1577 (+4) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 3736 (+10) од,

артилерійських систем / artillery systems – 796 (+6) од,

РСЗВ / MLRS - 246 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 105 (+1) од,

літаків / aircraft – 217 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 186 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 645 (+4),

крилаті ракети / cruise missiles - 143 (+0),

кораблі /катери / warships / boats - 15 (+1) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2610 (+8) од,

спеціальна техніка / special equipment - 61 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bahmut direction.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

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