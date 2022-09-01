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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.09 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.09 орієнтовно

особового складу / personnel - близько/ about 48350 (+450) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 1997 (+23) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 4345 (+33) од,

артилерійських систем / artillery systems – 1115 (+24) од,

РСЗВ / MLRS – 287 (+2) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 153 (+1) од,

літаків / aircraft – 234 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 205 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 851 (+2),

крилаті ракети / cruise missiles - 196 (+0),

кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3239 (+3) од,

спеціальна техніка / special equipment - 104 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Donetsk and Kurakhove directions.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Джерело: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Новости портала «Весь Харьков»

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