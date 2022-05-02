Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.05

Увага! Знищені сьогодні зранку російські катери потраплять у зведення загальних втрат завтра. Алгоритм. Дякуємо за розуміння.

особового складу / personnel - близько/ about 23800 (+300) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 1048 (+22) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 2519 (+48) од,

артилерійських систем / artillery systems – 459 (+8) од,

РСЗВ / MLRS - 152 (+1) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 80 (+0) од,

літаків / aircraft – 194 (+2) од,

гелікоптерів / helicopters – 155 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 1824 (+28) од,

кораблі /катери / boats / cutters - 8 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 271 (+26).

Спеціальна техніка / special equipment - 38 (+6).

Крилаті ракети / cruise missiles - 84 (+0).

‼️Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) in the Izyum direction.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

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