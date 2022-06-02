Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.06
особового складу / personnel - близько/ about 30850 (+150) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ‒ 1363 (+2) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 3354 (+11) од,
артилерійських систем / artillery systems – 661 (+2) од,
РСЗВ / MLRS - 207 (+0) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 95 (+1) од,
літаків / aircraft – 210 (+2) од,
гелікоптерів / helicopters – 175 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 521 (+2),
крилаті ракети / cruise missiles - 120 (+0),
кораблі /катери / warships / boats - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2325 (+35) од,
спеціальна техніка / special equipment - 51 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bakhmut direction.
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!
Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!
#stoprussia
Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine