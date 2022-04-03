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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.04

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.04

Близько 18 тисяч убитих, сотні одиниць бойової техніки – оновлені втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.04 орієнтовно склали :

● особового складу - близько 18000 осіб,

● танків ‒ 644 од,

● бойових броньованих машин ‒ 1830 од,

● артилерійських систем – 325 од,

● РСЗВ - 105 од,

● засоби ППО - 54 од,

● літаків – 143 од,

● гелікоптерів – 134 од,

● автомобільної техніки - 1249 од,

● кораблі / катери - 7 од,

● цистерн з ПММ - 76,

● БПЛА оперативно-тактичного рівня - 89.

● спеціальна техніка - 24.

● пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Бий окупанта! Разом переможемо!

Новости портала «Весь Харьков»

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