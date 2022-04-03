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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.04
Близько 18 тисяч убитих, сотні одиниць бойової техніки – оновлені втрати окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.04 орієнтовно склали :
● особового складу - близько 18000 осіб,
● танків ‒ 644 од,
● бойових броньованих машин ‒ 1830 од,
● артилерійських систем – 325 од,
● РСЗВ - 105 од,
● засоби ППО - 54 од,
● літаків – 143 од,
● гелікоптерів – 134 од,
● автомобільної техніки - 1249 од,
● кораблі / катери - 7 од,
● цистерн з ПММ - 76,
● БПЛА оперативно-тактичного рівня - 89.
● спеціальна техніка - 24.
● пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Бий окупанта! Разом переможемо!