Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.11 орієнтовно
Знову понад 700 окупантів та багато техніки...
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.11 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 03.11 were approximately:
особового складу / personnel ‒ близько/ about 74000 (+730) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ‒ 2734 (+20) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 5552 (+27) од,
артилерійських систем / artillery systems – 1755 (+22) од,
РСЗВ / MLRS – 390 (+3) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 198 (+0) од,
літаків / aircraft – 277 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 258 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1442 (+4),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 397 (+0),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4162 (+9) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 155 (+1).
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!
#stoprussia #ВІРЮвЗСУ
#stoprussia
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua