Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.05
особового складу / personnel - близько/ about 24500 (+300) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ‒ 1077 (+15) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 2610 (+43) од,
артилерійських систем / artillery systems – 491 (+16) од,
РСЗВ / MLRS - 163 (+1) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 81 (+1) од,
літаків / aircraft – 194 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 155 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 1867 (+24) од,
кораблі /катери / boats / cutters - 10 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 303 (+12).
Спеціальна техніка / special equipment - 38 (+0).
Крилаті ракети / cruise missiles - 87 (+3).
‼️Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському та Новопавлівському напрямках / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) in the Izyum Novopavlivsʹk directions.
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!
Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!
#stoprussia
Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraineщ