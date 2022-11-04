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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.11 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.11 орієнтовно

840 окупантів та 28 бронемашин за добу - не рекорд, але потужно. Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.11 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 04.11 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 74840 (+840) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 2750 (+16) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 5580 (+28) од,

артилерійських систем / artillery systems – 1772 (+17) од,

РСЗВ / MLRS – 391 (+1) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 201 (+3) од,

літаків / aircraft – 277 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 258 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1450 (+8),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 397 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4174 (+12) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 155 (+1).

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia #ВІРЮвЗСУ

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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