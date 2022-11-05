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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.11 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.11 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.11 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 05.11 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 75440 (+600) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 2758 (+8) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 5601 (+21) од,

артилерійських систем / artillery systems – 1776 (+4) од,

РСЗВ / MLRS – 391 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 202 (+1) од,

літаків / aircraft – 277 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 260 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1462 (+12),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 399 (+2),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4184 (+10) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 155 (+0).

Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках. / The enemy suffered the greatest losses in the Lyman and Avdiivka directions.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia #ВІРЮвЗСУ

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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