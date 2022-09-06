Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.09 орієнтовно

Российская армия в Украине за полгода потеряла вдвое больше людей, чем СССР в Афганистане за 10 лет! Нормальная скорость утилизации!

Рашисти прийшли вбивати українців. Тому українці знищуют окупантів. І знищемо їх всіх. Тому що ми на своїй землі. Тому що ми звикли класти будь-якого окупанта у нашу землю. Тому що ми знаємо за що воюємо! І так буде з усіма прийшлими тварюками.

особового складу / personnel - близько/ about 50150 (+350) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 2077 (+9) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 4484 (+25) од,

артилерійських систем / artillery systems – 1179 (+22) од,

РСЗВ / MLRS – 296 (+2) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 156 (+0) од,

літаків / aircraft – 236 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 207 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 876 (+9),

крилаті ракети / cruise missiles - 209 (+4),

кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3305 (+19) од,

спеціальна техніка / special equipment - 109 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Donetsk direction.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia #ВІРЮвЗСУ

Джерело: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

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