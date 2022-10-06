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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.10 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.10 орієнтовно

особового складу / personnel ‒ близько/ about 61330 (+330) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 2449 (+14) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 5064 (+26) од,

артилерійських систем / artillery systems – 1424 (+10) од,

РСЗВ / MLRS – 344 (+3) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 177 (+0) од,

літаків / aircraft – 266 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 232 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1047 (+15),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 246 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3854 (+13) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 134 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Авдіївському та Криворізькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kramatorsk, Аvdiyivka and Kryvyi Rih directions.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia #ВІРЮвЗСУ

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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