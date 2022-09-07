Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.09 орієнтовно
особового складу / personnel - близько/ about 50610 (+460) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ‒ 2097 (+20) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 4520 (+36) од,
артилерійських систем / artillery systems – 1194 (+15) од,
РСЗВ / MLRS – 300 (+4) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 156 (+0) од,
літаків / aircraft – 237 (+1) од,
гелікоптерів / helicopters – 208 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 880 (+4),
крилаті ракети / cruise missiles - 214 (+5),
кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3320 (+15) од,
спеціальна техніка / special equipment - 109 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Donetsk direction.
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!
Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!
#stoprussia #ВІРЮвЗСУ
Джерело: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine