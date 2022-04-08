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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.04

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.04

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.04 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 08.04 were approximately:

особового складу / personnel - близько/ about 19000 осіб,

танків / tanks ‒ 700 од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 1891 од,

артилерійських систем / artillery systems – 333 од,

РСЗВ / MLRS - 108 од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 55 од,

літаків / aircraft – 150 од,

гелікоптерів / helicopters – 135 од,

автомобільної техніки / vehicles - 1361 од,

кораблі /катери / boats / cutters - 7 од,

цистерн з ПММ / fuel tanks - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 112.

Спеціальна техніка / special equipment - 25.

Пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. / Data are being updated. The calculation is complicated by the high intensity of hostilities.

Бий окупанта! Разом переможемо!

Strike the occupier! Let's win together!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Новости портала «Весь Харьков»

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