Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:15
Просмотров: 96

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.07

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.07

особового складу / personnel - близько/ about 36900 (+250) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 1637 (+35) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 3811 (+14) од,

артилерійських систем / artillery systems – 828 (+13) од,

РСЗВ / MLRS - 247 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 107 (+0) од,

літаків / aircraft – 217 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 187 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 669 (+2),

крилаті ракети / cruise missiles - 155 (+0),

кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2685 (+20) од,

спеціальна техніка / special equipment - 66 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kramatorsk direction.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

347 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні
Сегодня 12:20    90
Найбільш повний гайд російськими ракетами (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 10:00    193
AHS KRAB. Арта, що змінює війну (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 09:00    150
Аби вийти на адмінмежу Луганщини, росіяни знищують навколишні села
Сегодня 08:51    149
Устрашение для отвода глаз
Сегодня 08:40    230
Ми трішечки провалились у прогалину в плануванні НАТО. Так вийшло
Сегодня 08:29    258
В Херсоні рашисти спалюють тіла, щоб приховати втрати
Сегодня 08:20    158
Донбасс: то, что Володин прописал
Сегодня 08:10    267
Динамика сокращения импорта российского ископаемого топлива различными странами (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 08:00    165
В российской армии назревают большие проблемы с обеспечением техникой и расходными материалами для артиллерии - взгляд с той стороны
Сегодня 07:52    201
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 