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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.09 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.09 орієнтовно

особового складу / personnel ‒ близько/ about 51250 (+640) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 2112 (+15) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 4557 (+37) од,

артилерійських систем / artillery systems – 1126 (+32) од,

РСЗВ / MLRS – 305 (+5) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 159 (+3) од,

літаків / aircraft – 239 (+2) од,

гелікоптерів / helicopters – 210 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 884 (+4),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 214 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3344 (+24) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 110 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Donetsk direction.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia #ВІРЮвЗСУ

Джерело: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

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