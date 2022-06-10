Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:00
Просмотров: 35

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.06

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.06

особового складу / personnel - близько/ about 31900 (+200) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 1409 (+11) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 3450 (+12) од,

артилерійських систем / artillery systems – 712 (+1) од,

РСЗВ / MLRS - 222 (+9) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 97 (+1) од,

літаків / aircraft – 212 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 178 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 572 (+10),

крилаті ракети / cruise missiles - 125 (+0),

кораблі /катери / warships / boats - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2438 (+17) од,

спеціальна техніка / special equipment - 54 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Бахмутському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kharkiv and Bahmut directions.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Українським полоненим роздають фейкові газети з інформацією про поразку України
Сегодня 09:06    24
Запад не может заставить Киев принять «мирные условия» путина — Джонсон
Сегодня 08:55    48
Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 10 червня 2022 року
Сегодня 08:43    78
російська компанія вивела з України понад ₴140 мільйонів - БЕБ
Сегодня 08:21    83
Карпентер: Слово «нацист» у рф означає будь-якого українця, котрий не підтримує війну
Сегодня 08:10    83
10 хороших новин 9 червня
Сегодня 08:00    108
Путин признался, зачем начал войну, зачем ему геноцид украинцев
Сегодня 07:50    172
Рашисти шукають в Мелітополі додаткові холодильники для зберігання тіл вбитих окупантів
Сегодня 07:41    94
Низько, швидко та небезпечно
Сегодня 07:32    153
Бельгія імпортує третину кукурудзи з України
Сегодня 07:23    107
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 