Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:46
Просмотров: 100

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.11 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.11 орієнтовно

Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках. / The enemy suffered the greatest losses in the Lyman and Avdiivka directions.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.11 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 10.11 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 78690 (+740) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 2804 (+3) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 5682 (+16) од,

артилерійських систем / artillery systems – 1805 (+3) од,

РСЗВ / MLRS – 393 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 205 (+0) од,

літаків / aircraft – 278 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 260 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1499 (+16),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 399 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4242 (+15) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 159 (+0).

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

У Орбана что-то пошло не так
Сегодня 11:52    121
Херсонское отторжение
Сегодня 11:40    114
Сводка МО Великобритании
Сегодня 11:27    102
В Европе опровергли российский фейк о контрабанде оружия из Украины
Сегодня 11:14    96
"Западные сотрудники оборонных ведомств ставят под вопрос способность Украины полностью изгнать российские войска из оккупированных районов"
Сегодня 11:00    146
#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 10 листопада 2022 року від ДСНС
Сегодня 10:50    105
10 листопада 1838 року відійшов у вічність Іван Петрович Котляревський
Сегодня 09:26    117
Американские биолаборатории: после Украины росспропаганда взялась за Казахстан
Сегодня 09:14    144
9 листопада 1976 року створено Українську Гельсінську Групу (УГГ)
Сегодня 09:02    118
В Держспецзв'язку розповіли, як росіянам вдалося погіршити зв'язок Starlink. На цілих 30 хвилин
Сегодня 08:50    140
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 