Темп не падає. Знову понад 700. Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку. / The pace does not drop. Over 700 again. The enemy suffered the greatest losses in the Bahmut direction.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.11 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 11.11 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 79400 (+710) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 2814 (+10) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 5696 (+14) од,

артилерійських систем / artillery systems – 1817 (+12) од,

РСЗВ / MLRS – 393 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 205 (+0) од,

літаків / aircraft – 278 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 261 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1505 (+6),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 399 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4259 (+17) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 159 (+0).

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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