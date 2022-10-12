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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.10 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.10 орієнтовно

УВАГА! У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника. Цифри буде скориговано та опубліковано окремо, протягом дня. Завтра, до ВЖЕ СКОРИГОВАНИХ ЦИФР будуть додані втрати ворога за попередню добу. Дякуємо за розуміння.

Зараз інформація публікується за звичайним алгоритмом - додано втрати ворога за попередню добу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.10 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 12.10 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 63380 (+270) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 2505 (+1) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 5181 (+19) од,

артилерійських систем / artillery systems – 1507 (+11) од,

РСЗВ / MLRS – 355 (+2) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 182 (+1) од,

літаків / aircraft – 268 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 235 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1129 (+15),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 315 (+20),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3927 (+11) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 136 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bahmut and Аvdiyivka directions.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia #ВІРЮвЗСУ

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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