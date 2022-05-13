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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.05

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.05

особового складу / personnel - близько/ about 26900 (+250) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 1205 (+10) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 2900 (+27) од,

артилерійських систем / artillery systems – 542 (+8) од,

РСЗВ / MLRS - 193 (+2) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 88 (+1) од,

літаків / aircraft – 200 (+1) од,

гелікоптерів / helicopters – 162 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 405 (+7),

крилаті ракети / cruise missiles - 95 (+1),

кораблі /катери / warships / boats - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2042 (+23) од,

спеціальна техніка / special equipment - 41 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kurakhiv direction.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Новости портала «Весь Харьков»

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