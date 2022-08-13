Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:20
Просмотров: 78

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.08 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.08 орієнтовно

особового складу / personnel - близько/ about 43400 (+200) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 1856 (+7) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 4115 (+7) од,

артилерійських систем / artillery systems – 978 (+3) од,

РСЗВ / MLRS - 261 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 136 (+0) од,

літаків / aircraft – 233 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 193 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 779 (+1),

крилаті ракети / cruise missiles - 187 (+2),

кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 3036 (+15) од,

спеціальна техніка / special equipment - 91 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bakhmut and Kryvyi Rih directions.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia #ВІРЮвЗСУ

Джерело: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

У МКІП готують законопроєкт щодо особливого статусу англійської. Що він передбачає?
Сегодня 09:25    88
Новости из США. Четверг-пятница, 11-12 августа 2022
Сегодня 09:12    96
Харьков не будет открывать школы для учеников с 1 сентября
Сегодня 09:00    89
13 серпня 1914 року московська імперія заборонив друк українською мовою
Сегодня 08:48    99
Замглавы Совета безопасности РФ Медведев открыто угрожает терактами на атомных электростанциях в Европе
Сегодня 08:37    111
У Китаю нова цяця - Соломонові острови
Сегодня 08:37    141
Стан української економіки: ситуація важка і може бути ще гіршою
Сегодня 08:25    142
Дванадцятирічний харків'янин Глєб Бондаренко був відзначений у патріотичній акції «Діти-рятувальники — герої війни»
Сегодня 08:03    114
«От ночного обстрела Харькова пострадал и центр, и Слободской район» – сообщает Игорь Терехов
Сегодня 07:58    225
Санкції понівечили російську економіку на всіх рівнях
Сегодня 07:52    119
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 