Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.09 орієнтовно
особового складу / personnel ‒ близько/ about 53300 (+350) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ‒ 2175 (+7) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 4662 (+22) од,
артилерійських систем / artillery systems – 1279 (+10) од,
РСЗВ / MLRS – 311 (+0) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 165 (+3) од,
літаків / aircraft – 244 (+1) од,
гелікоптерів / helicopters – 213 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 904 (+1),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 233 (+17),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3469 (+6) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 117 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kharkiv and Donetsk directions.
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!
Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!
#stoprussia #ВІРЮвЗСУ
Джерело: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine