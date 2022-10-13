УВАГА! Вчора інформацію щодо загальних втрат було скориговано - https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=431783875801363&id=100069092624537

Зараз інформація публікується за звичайним алгоритмом - до скоригованих даних додано втрати ворога за попередню добу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.10 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 13.10 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 63800 (+420) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 2511 (+6) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 5167 (+11) од,

артилерійських систем / artillery systems – 1556 (+17) од,

РСЗВ / MLRS – 357 (+2) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 183 (+0) од,

літаків / aircraft – 268 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 240 (+6) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1182 (+33),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 316 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3935 (+9) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 140 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Кramatorsʹk and Kryvyi Rih directions.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia #ВІРЮвЗСУ

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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