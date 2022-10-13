Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:05
Просмотров: 114

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.10 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.10 орієнтовно

УВАГА! Вчора інформацію щодо загальних втрат було скориговано - https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=431783875801363&id=100069092624537

Зараз інформація публікується за звичайним алгоритмом - до скоригованих даних додано втрати ворога за попередню добу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.10 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 13.10 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 63800 (+420) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 2511 (+6) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 5167 (+11) од,

артилерійських систем / artillery systems – 1556 (+17) од,

РСЗВ / MLRS – 357 (+2) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 183 (+0) од,

літаків / aircraft – 268 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 240 (+6) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1182 (+33),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 316 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3935 (+9) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 140 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Кramatorsʹk and Kryvyi Rih directions.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia #ВІРЮвЗСУ

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

"Ми входимо в ідеальний шторм": Виступ топ-дипломата ЄС про нову світову реальність
Сегодня 10:08    119
422 дитини загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні
Сегодня 09:55    77
Харківщина. 13 жовтня
Сегодня 09:43    114
Звірства росії ще більше об’єднали народи доброї волі, які стоять на боці України
Сегодня 09:32    112
Убит первый мобилизованный российский адвокат
Сегодня 09:23    161
Аналитика ISW, 12 октября
Сегодня 09:12    114
Новости из США. Среда, 12 октября 2022
Сегодня 09:00    122
13 країн підтримали створення європейської системи ППО
Сегодня 08:36    129
Окупанти вже починають відправляти на фронт музейні експонати
Сегодня 08:26    152
Дайджест нічних атак окупантів: у яких регіонах постраждали від нових ударів терористів?
Сегодня 08:24    136
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 