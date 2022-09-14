Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.09 орієнтовно
особового складу / personnel ‒ близько/ about 53650 (+350) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ‒ 2180 (+5) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 4665 (+3) од,
артилерійських систем / artillery systems – 1290 (+11) од,
РСЗВ / MLRS – 311 (+0) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 167 (+2) од,
літаків / aircraft – 246 (+2) од,
гелікоптерів / helicopters – 215 (+2) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 908 (+4),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 233 (+0),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3501 (+32) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 120 (+3).
Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kharkiv and Donetsk directions.
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!
Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!
#stoprussia #ВІРЮвЗСУ
Джерело: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine