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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.08 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.08 орієнтовно

особового складу / personnel - близько/ about 43900 (+150) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 1880 (+4) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 4152 (+11) од,

артилерійських систем / artillery systems – 989 (+4) од,

РСЗВ / MLRS - 263 (+2) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 136 (+0) од,

літаків / aircraft – 233 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 196 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 790 (+3),

крилаті ракети / cruise missiles - 190 (+3),

кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 3049 (+5) од,

спеціальна техніка / special equipment - 92 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Donetsk direction.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia #ВІРЮвЗСУ

Джерело: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Новости портала «Весь Харьков»

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