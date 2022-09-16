Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.09 орієнтовно
особового складу / personnel ‒ близько/ about 54050 (+200) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ‒ 2199 (+6) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 4690 (+8) од,
артилерійських систем / artillery systems – 1302 (+7) од,
РСЗВ / MLRS – 312 (+1) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 168 (+1) од,
літаків / aircraft – 250 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 216 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 908 (+0),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 233 (+0),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3550 (+28) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 121 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bakhmut and Donetsk directions.
Дані уточнюються / Data are being updated
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Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua