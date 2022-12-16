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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.12 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.12 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.12 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 16.12 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 97270 (+680) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 2980 (+5) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 5952 (+6) од,

артилерійських систем / artillery systems – 1946 (+3) од,

РСЗВ / MLRS – 410 (+4) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 211 (+0) од,

літаків / aircraft – 281 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1648 (+4),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 592 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4563 (+0) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 172 (+0).

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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