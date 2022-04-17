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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.04 / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 17.04

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.04 / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 17.04

особового складу / personnel - близько/ about 20300 осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 773 од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 2002 од,

артилерійських систем / artillery systems – 376 од,

РСЗВ / MLRS - 127 од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 66 од,

літаків / aircraft – 165 од,

гелікоптерів / helicopters – 146 од,

автомобільної техніки / vehicles - 1471 од,

кораблі /катери / boats / cutters - 8 од,

цистерн з ПММ / fuel tanks - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 148.

Спеціальна техніка / special equipment - 27.

Пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system - 4.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

Strike the occupier! Let's win together!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Новости портала «Весь Харьков»

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