Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.05
особового складу / personnel - близько/ about 27900 (+200) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ‒ 1235 (+7) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 3009 (+35) од,
артилерійських систем / artillery systems – 578 (+1) од,
РСЗВ / MLRS - 198 (+3) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 90 (+1) од,
літаків / aircraft – 201 (+1) од,
гелікоптерів / helicopters – 167 (+2) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 436 (+9),
крилаті ракети / cruise missiles - 97 (+0),
кораблі /катери / warships / boats - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2109 (+8) од,
спеціальна техніка / special equipment - 43 (+1).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Лиманському та Запорізькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Lyman and Zaporizhzhia directions.
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!
Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!
#stoprussia
Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine