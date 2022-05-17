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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.05

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.05

особового складу / personnel - близько/ about 27900 (+200) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 1235 (+7) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 3009 (+35) од,

артилерійських систем / artillery systems – 578 (+1) од,

РСЗВ / MLRS - 198 (+3) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 90 (+1) од,

літаків / aircraft – 201 (+1) од,

гелікоптерів / helicopters – 167 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 436 (+9),

крилаті ракети / cruise missiles - 97 (+0),

кораблі /катери / warships / boats - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2109 (+8) од,

спеціальна техніка / special equipment - 43 (+1).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Лиманському та Запорізькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Lyman and Zaporizhzhia directions.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

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