Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:17
Просмотров: 70

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.08 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.08 орієнтовно

особового складу / personnel - близько/ about 44100 (+200) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 1886 (+6) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 4162 (+10) од,

артилерійських систем / artillery systems – 993 (+4) од,

РСЗВ / MLRS - 263 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 136 (+0) од,

літаків / aircraft – 233 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 196 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 792 (+2),

крилаті ракети / cruise missiles - 190 (+0),

кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 3054 (+5) од,

спеціальна техніка / special equipment - 93 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kharkiv and Donetsk directions.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia #ВІРЮвЗСУ

Джерело: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

361 дитина загинула внаслідок збройної агресії РФ в Україні
Сегодня 10:29    68
кремль дружить із терористами «Талібану», і ось що про це свідчить
Сегодня 09:28    123
В місті Прудентополіс у Бразилії українську мову визнано офіційною
Сегодня 09:16    112
Фото Салтовки после вчерашнего обстрела оккупантами
Сегодня 08:54    202
Bloomberg: внаслідок імовірної ядерної війни між росією та США може загинути 5 млрд. людей
Сегодня 08:33    122
Що треба знати про нові водійські права: три важливі факти
Сегодня 08:23    150
Рада ухвалила безкомпромісне рішення щодо корегувальників вогню: як каратимуть
Сегодня 08:14    164
Китайские хакеры давно шпионят против российских компаний и государственных структур
Сегодня 08:04    124
#Харківська_область: оперативна інформація станом на 08:00 17 серпня 2022 року
Сегодня 08:00    163
Никто за грибами теперь не пойдет
Сегодня 07:55    168
 