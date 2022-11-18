Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:34
Просмотров: 113

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.11 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.11 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.11 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 18.11 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 83460 (+350) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 2879 (+1) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 5808 (+4) од,

артилерійських систем / artillery systems – 1865 (+5) од,

РСЗВ / MLRS – 393 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 209 (+0) од,

літаків / aircraft – 278 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1536 (+5),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 480 (+6),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4366 (+4) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 161 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Lyman and Avdiyivka directions.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Туреччина закриє Босфорську протоку та Дарданелли для танкерів із російською нафтою без страховки з 1 грудня – Bloomberg
Сегодня 09:40    124
МАГАТЕ вимагає від рф залишити Запорізьку АЕС, - повідомляє Reuters
Сегодня 09:28    109
Початок голодомору 32 року. Історія України
Сегодня 09:16    135
За октябрь режим Лукашенко передал РФ 211 единиц военной техники: танки, Уралы и БМП
Сегодня 09:04    107
Cуд у Гаазі виніс перший вирок у справі збиття «Боїнг 777» на рейсі MH-17
Сегодня 08:52    135
У "Київстарі" планують збільшити автономність роботи мережі до 4-6 годин
Сегодня 08:40    126
В білорусі планують налагодити виробництво снарядів для ствольної артилерії та РСЗВ
Сегодня 08:29    111
Аналитика ISW, 17 ноября
Сегодня 08:09    143
Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 18 листопада 2022 року від ДСНС
Сегодня 07:54    128
"С 3 бата 49 человек вчера привезли 200-х..." - перехоплення ГУР
Сегодня 07:46    136
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 