Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:22
Просмотров: 71

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.04 / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 19.04

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.04 / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 19.04

особового складу / personnel - близько/ about 20800 осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 802 од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 2063 од,

артилерійських систем / artillery systems – 386 од,

РСЗВ / MLRS - 132 од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 67 од,

літаків / aircraft – 169 од,

гелікоптерів / helicopters – 150 од,

автомобільної техніки / vehicles - 1495 од,

кораблі /катери / boats / cutters - 8 од,

цистерн з ПММ / fuel tanks - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 158.

Спеціальна техніка / special equipment - 27.

Пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system - 4.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

Strike the occupier! Let's win together!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Мінфіні США повідомили, на чому саме зосередять санкції проти рф
Сегодня 10:56    40
Оновлено адреси пунктів видачі гуманітарної допомоги в Харкові
Сегодня 10:44    56
На Харківщині внаслідок російських обстрілів за добу сталося 12 пожеж — ДСНС
Сегодня 10:34    65
Харьковчан просят воздержаться от посещения кладбищ во время Пасхальных праздников.
Сегодня 09:12    126
У Генічеську окупанти вивісили радянський прапор і відновили пам’ятник леніну
Сегодня 09:00    126
Пентагон не має інформації, що РФ поцілила в якусь із партій допомоги для України
Сегодня 08:47    145
Роспропаганда показала стреляные тубусы от одноразовых гранатометов как ценные трофеи «ЛНР»
Сегодня 08:35    131
Новости из США. Понедельник, 18 апреля 2022
Сегодня 08:23    141
Звернення Президента Володимира Зеленського
Сегодня 08:12    140
США созывают срочную встречу с мировыми лидерами из-за нового наступления России на Украину.
Сегодня 08:01    156
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 