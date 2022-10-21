Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.10 орієнтовно
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.10 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 21.10 were approximately:
особового складу / personnel ‒ близько/ about 66750 (+100) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ‒ 2573 (+6) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 5258 (+3) од,
артилерійських систем / artillery systems – 1648 (+2) од,
РСЗВ / MLRS – 372 (+0) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 189 (+0) од,
літаків / aircraft – 269 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 243 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1325 (+14),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 329 (+0),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4006 (+1) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 147 (+0).
Дані уточнюються / Data are being updated
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Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua