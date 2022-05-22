Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.05
особового складу / personnel - близько/ about 29050 (+200) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ‒ 1285 (+7) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 3141 (+25) од,
артилерійських систем / artillery systems – 599 (+3) од,
РСЗВ / MLRS - 201 (+0) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 93 (+0) од,
літаків / aircraft – 204 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 170 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 470 (+8),
крилаті ракети / cruise missiles - 107 (+3),
кораблі /катери / warships / boats - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2194 (+16) од,
спеціальна техніка / special equipment - 43 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bahmut direction.
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!
Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!
#stoprussia
Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine