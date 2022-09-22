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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.09 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.09 орієнтовно

особового складу / personnel ‒ близько/ about 55110 (+400) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 2236 (+9) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 4776 (+28) од,

артилерійських систем / artillery systems – 1341 (+1) од,

РСЗВ / MLRS – 318 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 169 (+1) од,

літаків / aircraft – 253 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 218 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 941 (+9),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 240 (+1),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3630 (+20) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 125 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kramatorsk ans Donetsk directions.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia #ВІРЮвЗСУ

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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