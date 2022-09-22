Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.09 орієнтовно
особового складу / personnel ‒ близько/ about 55110 (+400) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ‒ 2236 (+9) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 4776 (+28) од,
артилерійських систем / artillery systems – 1341 (+1) од,
РСЗВ / MLRS – 318 (+0) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 169 (+1) од,
літаків / aircraft – 253 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 218 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 941 (+9),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 240 (+1),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3630 (+20) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 125 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kramatorsk ans Donetsk directions.
Дані уточнюються / Data are being updated
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Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua