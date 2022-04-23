Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.04 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 23.04
особового складу / personnel - близько/ about 21600 осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ‒ 854 од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 2205 од,
артилерійських систем / artillery systems – 403 од,
РСЗВ / MLRS - 143 од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 69 од,
літаків / aircraft – 177 од,
гелікоптерів / helicopters – 154 од,
автомобільної техніки / vehicles - 1543 од,
кораблі /катери / boats / cutters - 8 од,
цистерн з ПММ / fuel tanks - 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 182.
Спеціальна техніка / special equipment - 27.
Пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system - 4.
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!
Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!
#stoprussia
Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine