Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.11 орієнтовно
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.11 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 23.11 were approximately:
особового складу / personnel ‒ близько/ about 85410 (+410) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ‒ 2897 (+2) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 5832 (+5) од,
артилерійських систем / artillery systems – 1887 (+5) од,
РСЗВ / MLRS – 395 (+0) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 209 (+0) од,
літаків / aircraft – 278 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 261 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1537 (+0),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 480 (+0),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4396 (+3) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 161 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Avdiyivka, Bakhmut and Lyman directions.
Дані уточнюються / Data are being updated
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Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua