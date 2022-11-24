Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:23
Просмотров: 82

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.11 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.11 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.11 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 24.11 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 85720 (+310) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 2898 (+1) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 5837 (+7) од,

артилерійських систем / artillery systems – 1889 (+2) од,

РСЗВ / MLRS – 395 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 209 (+0) од,

літаків / aircraft – 278 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1547 (+10),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 531 (+51),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4400 (+4) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 161 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Avdiyivka, Bakhmut and Lyman directions.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Постпред России в OOН всё пытается найти крайние пределы цинизма - обвинил Украину
Сегодня 10:32    117
Отже, що НАМ дає визнання РФ державою-спонсором тероризму Європарламентом?
Сегодня 10:20    105
26 листопада - День пам’яті жертв голодоморів
Сегодня 10:08    103
Новина зі США. Середа, 23 листопада 2022. Новий пакет американської військової допомоги Україні
Сегодня 09:56    102
Звалища розбитої російської техніки в Білгородській області неподалік від кордону з Україною
Сегодня 09:45    124
Європа прагне обрізати фюреру колаборацію з Китаєм, Індією та іншими посібниками
Сегодня 09:33    105
Эстония заморозила активы российских олигархов
Сегодня 09:21    99
#Харківська_область: оперативна інформація станом на 08:00 24 листопада 2022 року
Сегодня 09:20    113
Харківщина. 24 листопада
Сегодня 09:17    103
Дефіцит в енергосистемі має скоротитися до вечора — міністр енергетики
Сегодня 09:12    120
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 