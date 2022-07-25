Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.07 орієнтовно
особового складу / personnel - близько/ about 39700 (+180) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ‒ 1730 (+8) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 3950 (+8) од,
артилерійських систем / artillery systems – 876 (+7) од,
РСЗВ / MLRS - 257 (+2) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 116 (+3) од,
літаків / aircraft – 222 (+1) од,
гелікоптерів / helicopters – 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 719 (+5),
крилаті ракети / cruise missiles - 174 (+4),
кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2832 (+9) од,
спеціальна техніка / special equipment - 73 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kramatorsk direction.
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!
Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!
#stoprussia #ВІРЮвЗСУ
Джерело: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine