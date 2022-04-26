Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.04 / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 26.04
особового складу / personnel - близько/ about 22100 (+200) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ‒ 918 (+34) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 2308 (+50) од,
артилерійських систем / artillery systems – 416 (+5) од,
РСЗВ / MLRS - 149 (+0) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 69 (+0) од,
літаків / aircraft – 184 (+3) од,
гелікоптерів / helicopters – 154 (+0) од,
автомобільної техніки / vehicles - 1643 (+77) од,
кораблі /катери / boats / cutters - 8 (+0) од,
цистерн з ПММ / fuel tanks - 76 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 205 (+4).
Спеціальна техніка / special equipment - 31 (+3).
Пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system - 4 (+0).
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!
Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!
#stoprussia
Источник: facebook.com / Командування Сухопутних військ ЗСУ / Land Forces Command of AFU