Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:00
Просмотров: 79

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.04 / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 26.04

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.04 / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 26.04

особового складу / personnel - близько/ about 22100 (+200) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 918 (+34) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 2308 (+50) од,

артилерійських систем / artillery systems – 416 (+5) од,

РСЗВ / MLRS - 149 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 69 (+0) од,

літаків / aircraft – 184 (+3) од,

гелікоптерів / helicopters – 154 (+0) од,

автомобільної техніки / vehicles - 1643 (+77) од,

кораблі /катери / boats / cutters - 8 (+0) од,

цистерн з ПММ / fuel tanks - 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 205 (+4).

Спеціальна техніка / special equipment - 31 (+3).

Пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system - 4 (+0).

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Командування Сухопутних військ ЗСУ / Land Forces Command of AFU﻿

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Затримано двох коригувальників вогню по бронетанковим підприємствам Укроборонпрому
Сегодня 10:08    110
Новости из США. Понедельник, 25 апреля 2022
Сегодня 09:45    123
Україна просить у США по $2 млрд допомоги щомісяця
Сегодня 09:34    107
Актуальные адреса пунктов выдачи гуманитарной помощи в Харькове на 26 апреля
Сегодня 09:33    130
ГУР: вибухи в Придністров’ї є «спланованою провокацією» російських спецслужб
Сегодня 09:22    140
Непотрібна нафта та розплата Росії: підсумки на економічному фронті 25 квітня
Сегодня 09:11    134
26.04 з Харкова курсуватимуть потяги за такими маршрутами:
Сегодня 08:46    142
Роковини Чорнобиля: ДСНС нагадала, як Росія створила нову загрозу ядерної катастрофи
Сегодня 08:40    105
Если не остановить рф, через 5-10 лет она будет еще большей угрозой для НАТО: заявление командующего ВС Литвы
Сегодня 08:31    132
В оккупированном Волчанке войска РФ утроили концлагерь
Сегодня 08:22    155
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 