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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.09 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.09 орієнтовно

особового складу / personnel ‒ близько/ about 57200 (+500) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 2290 (+15) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 4857 (+25) од,

артилерійських систем / artillery systems – 1369 (+1) од,

РСЗВ / MLRS – 330 (+2) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 172 (+1) од,

літаків / aircraft – 260 (+1) од,

гелікоптерів / helicopters – 224 (+4) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 970 (+4),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 241 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3711 (+10) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 131 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kramatorsk ans Donetsk directions.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia #ВІРЮвЗСУ

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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