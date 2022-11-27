Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.11 орієнтовно
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.11 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 27.11 were approximately:
особового складу / personnel ‒ близько/ about 87310 (+600) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ‒ 2905 (+4) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 5856 (+8) од,
артилерійських систем / artillery systems – 1897 (+1) од,
РСЗВ / MLRS – 395 (+0) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 209 (+0) од,
літаків / aircraft – 278 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 261 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1555 (+1),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 531 (+0),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4412 (+6) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 163 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bakhmut, Lyman and Avdiyivka directions.
Дані уточнюються / Data are being updated
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Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua