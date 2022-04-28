Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.04
особового складу / personnel - близько/ about 22800 (+400) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ‒ 970 (+31) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 2389 (+47) од,
артилерійських систем / artillery systems – 431 (+10) од,
РСЗВ / MLRS - 151 (+2) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 72 (+1) од,
літаків / aircraft – 187 (+2) од,
гелікоптерів / helicopters – 155 (+0) од,
автомобільної техніки / vehicles - 1688 (+22) од,
кораблі /катери / boats / cutters - 8 (+0) од,
цистерн з ПММ / fuel tanks - 76 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 215 (+8).
Спеціальна техніка / special equipment - 31 (+0).
Пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system - 4 (+0).
‼️Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Запорізькому та Ізюмському напрямках / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) in the Zaporizhzhya and Izyum directions
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!
Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!
#stoprussia
Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine