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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.04

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.04

особового складу / personnel - близько/ about 22800 (+400) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 970 (+31) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 2389 (+47) од,

артилерійських систем / artillery systems – 431 (+10) од,

РСЗВ / MLRS - 151 (+2) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 72 (+1) од,

літаків / aircraft – 187 (+2) од,

гелікоптерів / helicopters – 155 (+0) од,

автомобільної техніки / vehicles - 1688 (+22) од,

кораблі /катери / boats / cutters - 8 (+0) од,

цистерн з ПММ / fuel tanks - 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 215 (+8).

Спеціальна техніка / special equipment - 31 (+0).

Пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system - 4 (+0).

‼️Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Запорізькому та Ізюмському напрямках / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) in the Zaporizhzhya and Izyum directions

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Новости портала «Весь Харьков»

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